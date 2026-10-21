Итоги межрегионального турнира по волейболу подвели в Серпухове

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

19 октября подвели итоги межрегионального турнира по волейболу на Кубок городского прокурора, который проходил с 15 по 17 октября на базе спортивной школы «Русский медведь». Соревнования собрали около сотни юных спортсменок в двух возрастных группах.

С приветственным словом на закрытии соревнований выступили заместитель городского прокурора Виктор Грушевский и депутат окружного Совета Наталья Боровских.

За трофей боролись 16 команд из Подмосковья, Волгограда, Самары, Саратова, Владикавказа, Орла и Москвы. На площадке встретились девушки 2012–2014 годов рождения. Участницы показали яркий волейбол — с грамотной тактикой и мощными завершающими ударами.

В младшей группе победила сборная Ивантеевки, в старшей — команда Владикавказа. Шестнадцати лучшим игрокам вручили фарфоровые статуэтки с символикой прокуратуры.