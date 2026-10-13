Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по поддержке людей с инвалидностью

В России начался прием заявок на конкурс-премию «Безграничные возможности», посвященный поддержке людей с инвалидностью. Участники смогут рассказать о личных достижениях или представить инициативы, которые помогают создавать доступную среду, расширять возможности для образования, трудоустройства и самореализации.

Подать заявку можно с 9 октября по 30 ноября на сайте безграничные-возможности.рф. Для участия принимают текстовые описания историй и проектов, а также фото- и видеоматериалы.

Конкурс включает два направления. В номинации «Люди без границ» ждут рассказы о достижениях в разных сферах жизни — от семьи и карьеры до учебы и путешествий. Трек «Норма жизни» предназначен для проектов и практик, которые помогают людям с инвалидностью получать образование, находить работу, заниматься творчеством и пользоваться доступной инфраструктурой.

Отбор пройдет в два этапа: сначала на региональном уровне, затем на федеральном. Победителей определит жюри из 14 представителей спорта, культуры и общественной жизни.

Церемонию награждения планируют провести 22 апреля 2027 года в Московском государственном академическом театре «Русская песня».