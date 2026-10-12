Расписание электричек Казанского направления изменится с 12 октября

С 12 октября изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Московскую железную дорогу.

Изменения связаны с капитальным ремонтом четвертого главного пути на участке Люберцы-1 — Перово-1. Всего будет уложено 6,5 км бесстыкового пути.

Первые технологические «окна» назначены с 12 по 15 октября с 23:30 до 6:30 следующего дня, а также с 23:30 16 октября до 23:30 18 октября. Железнодорожники проведут полный цикл ремонтных работ: демонтаж старой и укладку новой рельсошпальной решетки, очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку и сварку пути. Для этого подготовлены необходимые материалы и техника, в том числе разборочные и укладочные краны, щебнеочистительные и рельсосварочные машины, выправочные комплексы.

На время работ движение поездов на участке организуется по соседним путям, что отразится на расписании электричек. Наиболее существенные корректировки внесены с 16 по 18 октября. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, ряд электричек проследует по укороченным маршрутам, часть поездов временно выведена из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».