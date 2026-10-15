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    В Щелково строят дом для 330 семей из аварийного жилья

    Фото: Минстрой МО

    В подмосковном Щелково на улице Заречная продолжается строительство многоквартирного дома, в который планируется переселить 330 семей из аварийного жилья в микрорайоне Дальний Воронок. Об этом сообщили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

    Квартиры в новом доме получат 330 семей — более тысячи человек. Общая расселяемая площадь аварийного жилья превысит 13,6 тыс. квадратных метров.

    Сейчас на объекте устраивают фасады и металлические ограждения на лоджиях, монтируют инженерные сети и лифтовое оборудование, ведут внутренние отделочные работы. Задействовано 175 рабочих и шесть единиц строительной техники.

    Завершить строительство дома планируется в четвертом квартале 2026 года.

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