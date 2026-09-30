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    «Швабе» и МФТИ объединят усилия в области микроэлектроники

    Холдинг «Швабе» и Московский физико-технический институт (городской округ Долгопрудный) объединяют усилия для развития отечественных технологий в области микроэлектроники и фотоники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Сотрудничество объявлено на форуме «Микроэлектроника 2026».

    Совместная работа будет проходить в рамках программы развития Научного центра мирового уровня «Центр перспективной микроэлектроники» на базе МФТИ. Среди основных направлений — научные исследования, внедрение их результатов в производство, подготовка кадров, а также проведение научных и научно-популярных мероприятий.

    Особое внимание стороны уделят новым функциональным материалам со слоями толщиной всего в несколько атомов. Они могут стать основой для энергоэффективных устройств, применяемых в процессорах, памяти и сенсорах.

    Партнерство продолжит многолетнее сотрудничество холдинга и института. Выпускники МФТИ уже работают на предприятиях «Швабе», а разработанные в вузе технологии внедряются в производство.

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