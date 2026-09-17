Еще 18 автобусов среднего класса ПАЗ передали «Мострансавто»

« Мострансавто» продолжает обновлять парк техники. Еще 18 автобусов среднего класса ПАЗ 320210 (Citymax 8) передали компании, а часть из них вышла на линии, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Всего планируется поставить 30 таких машин.

Первыми новыми автобусами смогут воспользоваться пассажиры трех маршрутов в Богородском городском округе: № 36 «Ногинск — Алексеево», № 10 «Вокзал — улица Чапаева» и № 3 «Вокзал — з-д ЖБИ — Вокзал (через микрорайон Полет)». На каждый из них вышла одна новая машина.

Автобус рассчитан на 32 пассажира, включая 22 сидячих места. Благодаря длине 8,1 метра и ширине 2,41 метра он сочетает вместительность с маневренностью. Кузов выполнен из коррозионностойких материалов, а конструкция снижает уровень шума в салоне.

Для пассажиров предусмотрены климатическая система, USB-разъемы, информационное оборудование и пневматическая подвеска. Низкий пол, широкие двери, специальное место для инвалидной коляски и возможность наклона кузова к остановке упрощают посадку и высадку, в том числе для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками. Противоскользящее покрытие пола повышает безопасность.

Машины оснащены турбодизельным двигателем экологического класса Евро-5 и шестиступенчатой механической коробкой передач. Электропривод дверей дополнен защитой от защемления, а камеры видеонаблюдения контролируют салон, входные зоны и рабочее место водителя.

Безопасность движения обеспечивают пневматические тормоза с АБС и дисковыми механизмами на всех колесах. Также автобусы получили навигацию ГЛОНАСС/GPS и цифровые тахографы. Рабочее место водителя оборудовано регулируемым креслом и необходимыми для работы на маршруте системами.