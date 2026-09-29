Неонатальный скрининг помог выявить патологии еще у 75 детей в Подмосковье

С начала года в Подмосковье неонатальный скрининг прошли почти 42 тысячи новорожденных. Исследование позволяет выявить 38 генетических заболеваний, в том числе врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит и спинальную мышечную атрофию.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Максима Забелина, в 75 случаях у детей подтвердились генетические патологии. Все они находятся под диспансерным наблюдением врачей.

Обследование проводят в первые дни жизни ребенка. Для этого у новорожденного берут кровь из пятки. Если результаты показывают отклонения от нормы, с родителями связывается специалист медицинской организации и объясняет дальнейшие действия.

Подробнее о системе родовспоможения региона можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье». Также работает единый колл-центр по вопросам родовспоможения: 8 (800) 550-30-03. Специалисты принимают звонки ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный.