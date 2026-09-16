Граффити убрали на дорогах еще в 10 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора в рамках летнего содержания региональных дорог убрали незаконную рекламу и вандальные надписи с остановочных павильонов и дорожных знаков в 10 округах Подмосковья.

В Богородском округе очистили остановки на улице Ленина в селе Кудиново и на улице Советской Конституции в Ногинске, а также дорожные знаки в поселке имени Воровского. В Балашихе работы прошли на улице Железнодорожной в микрорайоне Купавна, улице Центральной в Кучино и улице Советской в Железнодорожном.

В Домодедове от рекламы освободили остановку на 49-м километре Каширского шоссе, а знаки на улице Королева в микрорайоне Авиационный очистили от граффити. В Солнечногорске такие работы выполнили на Тимоновском шоссе и в Поварове. В Долгопрудном граффити убрали с остановки на Парковой улице и дорожных знаков на Лихачевском шоссе.

Также от незаконной рекламы очистили остановку в Нахабине Красногорского округа. В Сергиевом Посаде убрали надписи с остановки и знаков на Новоугличском шоссе.

Работы по очистке дорожной инфраструктуры от вандальных надписей также провели в Раменском, Краскове Люберецкого округа и деревне Давыдово Орехово-Зуевского округа.

Всего специалисты обработали объекты на 18 региональных дорогах. Летнее содержание дорожной сети продолжается.