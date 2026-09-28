В Росприроднадзоре озвучили численность бурых медведей в Подмосковье

Биолог Федоров: в Московской области могут обитать около 80 бурых медведей

В подмосковных лесах могут обитать порядка 80 бурых медведей. Об этом РИА «Новости» сообщил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Он привел данные охотничьих учетов, в которых речь шла как о постоянно, так и временно обитающих в Московской области животных.

Специалист отметил, что Минприроды региона приводит информацию о численности хищников с учетом миграции. Судя по ним, на территории Подмосковья постоянно живут порядка 30-40 особей, однако примерно столько же временно заходят из Тверской, Смоленской и Калужской областей.

Федоров добавил, что за последние 10-15 лет численность медведей в регионе выросла практически в два раза. По его мнению, это произошло из-за запрета на охоту и увеличения популяции в соседних областях.

Ранее биолог Сергей Найденко рассказал о медведе-гибриде на Курилах. Специалист подтвердил, что хищник с признаками белого и бурого видов мог попасть на Кунашир из другого региона.