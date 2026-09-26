Открытие нового концертного сезона в детской школе искусств прошло в Химках

В Центральной детской школе искусств отдел клавишных электронных инструментов представил программу «Копилка репертуара». Мероприятие прошло 23 сентября и объединило в одном зале педагогов, воспитанников и их родителей.

На сцене звучали любимые произведения, раскрывающие возможности электронных инструментов. Трогательным моментом стал выход первоклассников: юные музыканты торжественно произнесли клятву — пообещали беречь инструменты, уважать наставников и служить искусству.

Директор школы Инна Монастырская отметила, что в июне воспитанники блестяще представили округ на всероссийском конкурсе DEMO. Вручение дипломов — это признание колоссального труда, который стоит за каждой победой, и такие успехи задают высокую планку на весь год.

Заведующая отделом Елена Самойлова представила родителям план работы на учебный год и напомнила, что путь к профессионализму складывается из системной работы и посещения всех дисциплин. Депутат Валентин Герасимов пожелал ребятам и их родителям плодотворного, яркого и запоминающегося учебного года.

Центральная детская школа искусств — один из флагманов творческого образования Подмосковья: ее воспитанники регулярно становятся победителями всероссийских и международных конкурсов.

Впереди — концерты, фестивали и выставки с участием юных талантов.