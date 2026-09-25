Лекция об освобождении Полтавы в 1943 году прошла в Химках

23 сентября в школе № 14 Химок прошло патриотическое мероприятие, посвященное освобождению Полтавы от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие организовали в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Участникам рассказали о Полтавско-Кременчугской операции, героизме советских солдат и восстановлении города в послевоенные годы. Были показаны кадры военной хроники и фотографии тех лет.

Полтава была оккупирована в сентябре 1941 года и находилась под властью врага более двух лет. Город освободили 23 сентября 1943 года в ходе наступательной операции.

«Освобождение Полтавы — это одна из важных страниц нашей военной истории. Мы обязаны помнить, какой ценой была завоевана Победа, и передавать эту память молодежи. Такие встречи помогают сохранить историческую правду и воспитать уважение к подвигу наших предков», — отметила депутат Химок Юлия Мамай.

За мужество и героизм десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены государственных наград, а Полтава позже получила орден Отечественной войны I степени.

«Полтава — это пример невероятной стойкости и мужества. Город, который пережил страшные годы оккупации, был освобожден и восстановлен. Мы должны рассказывать детям о таких страницах истории, чтобы они знали, через что прошли их прадеды. Память о войне — это не просто даты, это судьбы людей, которые боролись за нашу свободу», — подчеркнула депутат Химок Надежда Смирнова.

Такие встречи помогают молодежи прикоснуться к истории, почувствовать связь поколений и осознать цену Победы.