Областной конкурс пожарных подразделений прошел в Лотошине

Финал смотра на лучшее отделение на пожарной автоцистерне «Мособлпожспаса» состоялся на базе 205-й пожарно-спасательной части в Лотошине. В состязаниях приняли участие команды 10 территориальных управлений, в состав каждой из которых вошли командир отделения, четверо пожарных и водитель.

Участников мероприятия поприветствовала глава округа Екатерина Долгасова, которая выразила гордость, что именно Лотошино стало местом проведения областных соревнований. Руководитель муниципалитета подчеркнула важность сохранения традиций и пожелала командам успехов.

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала участникам нужно было по сигналу стартера быстро и слаженно надеть защитную амуницию. Затем пожарные расчеты выполняли полноценное «боевое развертывание»: прокладку магистральной линии, забор воды из посторонней емкости, выдвижение с лестницами на учебную трехэтажную башню.