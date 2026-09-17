Областной конкурс пожарных подразделений прошел в Лотошине
Финал смотра на лучшее отделение на пожарной автоцистерне «Мособлпожспаса» состоялся на базе 205-й пожарно-спасательной части в Лотошине. В состязаниях приняли участие команды 10 территориальных управлений, в состав каждой из которых вошли командир отделения, четверо пожарных и водитель.
Участников мероприятия поприветствовала глава округа Екатерина Долгасова, которая выразила гордость, что именно Лотошино стало местом проведения областных соревнований. Руководитель муниципалитета подчеркнула важность сохранения традиций и пожелала командам успехов.
Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала участникам нужно было по сигналу стартера быстро и слаженно надеть защитную амуницию. Затем пожарные расчеты выполняли полноценное «боевое развертывание»: прокладку магистральной линии, забор воды из посторонней емкости, выдвижение с лестницами на учебную трехэтажную башню.
Начальник Управления по организации пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ и оперативно-аналитической работы госучреждения Андрей Калгин отметил, что борьба была серьезной, но все участники показали высокий уровень физической и профессиональной подготовки и справились с задачей.
По итогам соревновательного дня победу одержала команда из Шатуры, вторыми стали представители Зарайска, а третье место завоевал пожарный расчет из Лотошина