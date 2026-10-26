Школьницы из Подмосковья победили на олимпиаде «Россия и Беларусь»

Школьницы из Богородского и Солнечногорского городских округов вошли в число лучших на олимпиаде Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Ученица школы №5 с углубленным изучением отдельных предметов Богородского городского округа Мария Лях получила диплом I степени риторического конкурса и стала его абсолютным победителем среди участников двух стран. Ученица Ногинской гимназии Солнечногорского городского округа Дина Довгаль удостоена диплома III степени в общем зачете.

Испытания проходили с 19 по 24 октября на базе Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева. В них приняли участие более 135 старшеклассников из 15 регионов России и 8 областей Беларуси. Школьники показали знания в конкурсе сочинений и комплексной работе по русскому языку и литературе.

Культурно-просветительская программа позволила участникам познакомиться с историей, культурой и традициями мордовского края. Они посетили музеи, мемориальные комплексы, этнокультурные центры и ведущие образовательные учреждения республики.

В пресс-службе ведомства отметили, что олимпиада Союзного государства проводится с 2004 года и направлена на укрепление дружеских связей между молодежью Республики Беларусь и Российской Федерации, изучение исторического и культурного наследия братских народов.