360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Школьницы из Подмосковья победили на олимпиаде «Россия и Беларусь»

    Фото: Министерство образования Московской области

    Школьницы из Богородского и Солнечногорского городских округов вошли в число лучших на олимпиаде Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Ученица школы №5 с углубленным изучением отдельных предметов Богородского городского округа Мария Лях получила диплом I степени риторического конкурса и стала его абсолютным победителем среди участников двух стран. Ученица Ногинской гимназии Солнечногорского городского округа Дина Довгаль удостоена диплома III степени в общем зачете.

    Испытания проходили с 19 по 24 октября на базе Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева. В них приняли участие более 135 старшеклассников из 15 регионов России и 8 областей Беларуси. Школьники показали знания в конкурсе сочинений и комплексной работе по русскому языку и литературе.

    Культурно-просветительская программа позволила участникам познакомиться с историей, культурой и традициями мордовского края. Они посетили музеи, мемориальные комплексы, этнокультурные центры и ведущие образовательные учреждения республики.

    В пресс-службе ведомства отметили, что олимпиада Союзного государства проводится с 2004 года и направлена на укрепление дружеских связей между молодежью Республики Беларусь и Российской Федерации, изучение исторического и культурного наследия братских народов.

    Высадку деревьев в питомнике в Можайском округе перенесли на 23 октября

    Новые очистные сооружения в Обухове улучшат водоотведение для 12 тысяч жителей

    Спортивный кластер в Сестрорецком парке в Клину достроят в этом году

    Парк имени Талалихина в Подольске проверили на готовность к зиме

    Врачи больницы в Воскресенске разработали новый метод определения рака

    Права на 56 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января

    Благоустройство сквера на Куракинской улице проверили в Люберцах

    Заседание рабочей группы по поддержке бизнеса провели в Солнечногорске

    Подмосковные травматологи восстановили мужчине частично оторванный палец

    Сквер на улице Дружбы благоустроят в Люберцах

    Сергей Лукичев официально вступил в должность главы Балашихи

    Спортивную площадку открыли в поселке Хорлово в Воскресенске