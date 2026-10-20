Новые очистные сооружения в Обухове обеспечат водой более 12 тысяч жителей

В рабочем поселке Обухово Богородского округа продолжается строительство канализационных очистных сооружений стоимостью более 1,8 миллиарда рублей. После запуска комплекс сможет очищать до пяти тысяч кубометров стоков в сутки и обеспечит качественными коммунальными услугами более 12 тысяч жителей. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируют в конце 2028 года.

Строительство началось в апреле в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Сейчас на площадке устраивают фундаментную плиту. Ход работ проверил проектный офис Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области во главе с первым заместителем министра Дмитрием Лабыкиным.

В ходе выездного совещания участники обсудили соблюдение графика, качество материалов, финансирование и поставки оборудования. Также рассмотрели вопросы подключения комплекса к инженерным сетям, экологической безопасности и информирования жителей о ходе строительства.

По словам министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева, в регионе одновременно реализуют почти 200 проектов в сфере коммунальной инфраструктуры. В частности, устанавливают станции водоподготовки и обезжелезивания, модернизируют очистные сооружения и канализационные насосные станции. Отдельное внимание уделяют автоматизации объектов, позволяющей сократить объем ручного труда.