Благоустройство сквера на Куракинской улице проверили в Люберцах

Обновление общественного пространства выходит на финальный этап: плитку уложили почти на всей площади, дорожки заасфальтировали. Ход работ лично оценил председатель Совета депутатов округа Петр Ульянов.

Петр Ульянов приехал на место работ, чтобы увидеть, как преображается территория. Специалистам осталось смонтировать освещение, установить лавочки и посадить деревья. Также здесь установят памятник павшим воинам до окончания работ.

«Благоустройство данного сквера уже подходит к завершению. Плановые работы по завершению объекта — с середины ноября текущего года. Темпы работ удовлетворительные, поэтому ждем, когда объект будет полностью обслуживать интересы жителей городского округа и будет сдан в текущем году», — отметил Петр Ульянов.

Завершить благоустройство планируют к середине ноября. К этому сроку здесь появятся новые опоры освещения, лавочки, деревья и памятник павшим воинам. Сквер станет еще одной точкой притяжения для жителей Люберец.