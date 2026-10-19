Заседание рабочей группы по поддержке бизнеса провели в Солнечногорске

В «Альянс Коворкинг» в Солнечногорске 16 октября прошло очередное заседание рабочей группы по вопросам поддержки и развития бизнеса. К обсуждению присоединились первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик, начальник управления благоустройства и содержания территории Алексей Яковлев и депутат Совета депутатов Татьяна Дворядкина.

На встрече рассмотрели запросы местных предпринимателей и обсудили возможные пути их решения. В частности, речь шла о налаживании сотрудничества между частной школой и предприятиями округа. Участники предложили варианты знакомства представителей бизнеса с образовательными программами, которые могут подойти сотрудникам с высокой занятостью, а также обсудили способы взаимодействия.

Еще одно обращение касалось обустройства примыкания к автомобильной дороге. Алексей Яковлев объяснил предпринимателям порядок оформления необходимой документации.

Отдельное внимание уделили программе «Помещение за один рубль», реализуемой по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Представители бизнес-сообщества предложили арендовать пустующее муниципальное помещение, привести его в порядок и организовать в нем детский клуб.

«Мы оценим экономическую целесообразность проекта: насколько он будет выгоден предпринимателю и востребован в муниципалитете. И, конечно, поможем с его реализацией», — подчеркнул Кирилл Типографщик.

Рабочая группа собирается каждую неделю. Для записи на заседание можно обратиться в Департамент инвестиционного развития по адресу: улица Тельнова, дом 3/2, офис «Альянс Коворкинг» или по телефону 8-926-457-00-96.