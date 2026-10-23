Сергей Лукичев официально вступил в должность главы Балашихи

Торжественная церемония вступления Сергея Лукичева в должность главы Балашихи прошла 23 октября в администрации округа. В мероприятии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Сергей Юров, депутаты Мособлдумы и горсовета, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, руководители предприятий, почетные жители округа.

Церемония началась с оглашения решения Совета депутатов об избрании главы Балашихи сроком на пять лет. Его зачитал председатель городского Совета Геннадий Попов.

«Сергей Игоревич знает Балашиху изнутри. В крупнейшем городе Подмосковья, где живут больше полумиллиона человек, задач много. Желаю успешной работы на благо жителей Балашихи!» — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Сергей Лукичев принес присягу и заверил документ личной подписью, подтвердив готовность исполнять полномочия главы городского округа и нести ответственность перед его жителями.

«Сегодня для меня особенный и ответственный день. Благодарю всех, кто оказал мне доверие и поддержку, а также моих родных и близких за понимание и веру в меня. Убежден, что главное в нашей работе — доверие жителей, которое нужно оправдывать конкретными делами. Впереди много важных задач, и только единой командой мы сможем сделать Балашиху еще более комфортным и современным округом», — отметил глава Балашихи Сергей Лукичев.

Он за 12 лет работы в Балашихе прошел путь от главного специалиста до главы городского округа. Свою карьеру в администрации он начал в 2014 году в сфере имущественных отношений. В дальнейшем возглавлял управление строительного комплекса, занимал должности заместителя главы администрации и первого заместителя главы городского округа. В сентябре 2026 года приступил к исполнению полномочий главы Балашихи. Сергей Игоревич женат, воспитывает сына.

Церемония 23 октября официально закрепила начало нового этапа в работе муниципалитета. Среди ключевых направлений развития Балашихи остаются модернизация коммунальной и транспортной инфраструктуры, строительство и обновление социальных объектов, благоустройство общественных пространств и повышение качества жизни жителей.