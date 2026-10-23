Парк имени Талалихина в Подольске проверили на готовность к зиме

Первый заместитель главы городского округа Владимир Кравцов провел мониторинг готовности парка имени Виктора Талалихина к зимнему периоду. В учреждении работают 42 человека, собственными силами обслуживаются 10 парковых территорий общей площадью более 633 тысяч квадратных метров.

На зимний период 2026–2027 годов будет задействована малая и крупная механизация, а также ручной уборочный инвентарь. Основное направление — плужно-щеточная очистка территорий от снега, обработка противогололедными материалами, погрузка и вывоз снежных масс.

За содержанием дорожно-тропиночной сети следят круглосуточно. В арсенале — скребки-ледорубы, бензопилы, лопаты для уборки снега, воздуходувки, снегороторы, мини-погрузчики и тракторы МТЗ.

Все работы по содержанию фиксируются в Системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры Московской области.