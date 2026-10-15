Спортивный кластер в Сестрорецком парке в Клину достроят в этом году

На берегу Сестрорецкого парка в Клину завершают строительство большого спорткластера с четырьмя зонами досуга. Территорию подняли на 1,5 метра, выровняли и подготовили основание для спортивных объектов, сообщили в РИАМО.

На футбольном поле площадью 1377 квадратных метров сформировали многослойную подушку из песка и щебня. Следующий этап — укладка искусственного газона с ворсом четыре сантиметра. По периметру уже установили опоры для сетчатого ограждения, освещения и камер «Безопасного региона».

Еще на 1246 квадратных метров подготовили армированное бетонное основание для баскетбольной, теннисной и тренажерной зон. Здесь разместят теннисные столы, турники, рукоход, комплекс ГТО и силовые тренажеры. Завершит обустройство укладка резинового покрытия.

В проект также вошли туалетный модуль, зона отдыха со скамейками и урнами и озеленение. Уже высажены 28 туй, дополнительно планируют посадить еще 20 деревьев. На территории также посеяли газон.

Завершить благоустройство спорткластера намерены до конца 2026 года.