Спортивную площадку открыли в поселке Хорлово в Воскресенске

20 октября в поселке Хорлово городского округа Воскресенск открыли новую спортивную площадку площадью 760 квадратных метров. Объект построен по народной программе «Единой России» в рамках нацпроекта «Спорт России».

Площадка оборудована современным бесшовным наливным резиновым покрытием, которое обеспечивает безопасность и комфорт во время тренировок. Территорию надежно защищает металлическое ограждение. Также здесь установлены ворота для мини-футбола и баскетбольные стойки.

Созданы все условия для того, чтобы дети могли с пользой проводить свободное время, а взрослые — поддерживать физическую форму и устраивать дружеские матчи.

«Огромная благодарность нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву и Правительству региона за поддержку. Мы продолжим эту совместную работу, чтобы у каждого жителя, в том числе и в сельских населенных пунктах, была возможность заниматься спортом рядом с домом», — отметил глава округа Алексей Малкин.