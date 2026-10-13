Врачи больницы в Воскресенске разработали новый метод определения рака

Специалисты Воскресенской больницы и ученые МГУ имени М. В. Ломоносова внедряют новый метод определения границ рака мочевого пузыря. Технология на основе оптической спектроскопии различает опухолевую и здоровую ткань с точностью более 90%.

Результаты представил заведующий урологическим отделением Воскресенской больницы Дмитрий Кисляков на XXI Международном конгрессе Российского общества онкоурологов в Москве.

При стандартной цистоскопии небольшие и плоские опухолевые очаги могут быть малозаметны. Если измененную ткань не обнаружить, снижается полнота удаления опухоли и растет риск рецидива.

Метод основан на анализе взаимодействия света с тканью. Прибор регистрирует оптические характеристики, а классификационная модель определяет, здоровая это ткань или опухолевая.

Разработка объединяет несколько спектроскопических техник, что дает более подробную картину и помогает выявлять различия, недоступные при визуальном осмотре.

«Оптическая спектроскопия дает объективную информацию о тканях прямо во время исследования. В перспективе она поможет хирургу определять границы опухоли в процессе операции», — отметил Дмитрий Кисляков.

В перспективе метод поможет обнаруживать малозаметные опухолевые очаги, точнее определять границы измененной ткани, повысить полноту удаления новообразования и уменьшить риск сохранения незамеченных опухолевых участков.

Главная ценность работы в том, что перспективные технологии проходят клиническое изучение и постепенно приближаются к повседневной практике, повышая шансы пациентов на выздоровление.