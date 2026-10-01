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    Школьники из Подмосковья победили на всероссийском экологическом форуме

    Фото: Фонд "Компас"

    Команда школьников из подмосковного Домодедова победила в номинации «Лучший субботник» на VI Всероссийском детском экологическом форуме, который прошел в Челябинске. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

    Ребята представили проект по очистке береговых линий малых рек Подмосковья и берегоукреплению, а также по изучению водных организмов. В команду вошли ученики Востряковского лицея № 1 и Новобытовской школы.

    «Ребята представили проект по очистке береговых линий малых рек Подмосковья и берегоукреплению, а также по изучению водных организмов. Это очень актуально, поскольку состояние подмосковных водоемов – наша общая забота», – рассказал Фирсов.

    По его словам, в регионе организуют расчистку рек и озер как по государственной программе, так и по губернаторской «100 прудов и озер», а также в рамках акции «Вода России». В этой работе помогают волонтеры, в том числе молодежь.

    В конкурсе участвовали команды из всех регионов России, победителями стали представители семи областей. Организаторами форума выступили Министерство экологии Челябинской области и Фонд поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС», который также стал оператором мероприятия.

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