Турнир по мини‑футболу прошел в Воскресенске

Команда цеха ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики «КИП» стала победителем ежегодного турнира по мини-футболу на Кубок директора филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Воскресенске. В соревнованиях приняли участие четыре команды, представлявшие разные подразделения предприятия.

За главный трофей боролись «Сернокислотчики» (цех контактной серной кислоты), «Энергия» (цех электроснабжения), «КИП» (цех ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики) и «Управление» (сборная управления и автотранспортного отдела).

Матчи прошли по круговой системе, благодаря чему каждая команда встретилась со всеми соперниками. Участники продемонстрировали спортивный настрой, командную работу и стремление к победе.

По итогам турнира первое место заняла команда «КИП», серебряным призером стала сборная «Управление», третье место досталось «Энергии». Команда «Сернокислотчики» получила специальный приз «За волю к победе».

Также были определены лучшие игроки турнира. Лучшим вратарем признан Андрей Хозяинов, а звание лучшего нападающего получил Кирилл Шарков.

Директор филиала «ВМУ» Владимир Шведиков поблагодарил участников за интерес к командному спорту и вручил победителям и призерам грамоты, подарки и переходящий кубок.

Ежегодный турнир по мини-футболу стал не только спортивным соревнованием, но и возможностью укрепить взаимодействие между подразделениями предприятия. Лучшие игроки смогут войти в состав сборной филиала для участия в городских, отраслевых и корпоративных соревнованиях.