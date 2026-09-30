ИИ-ассистентов для изучения иностранных языков запустили в МГИМО-Одинцово

МГИМО-Одинцово расширил библиотеку VR-сценариев для обучения иностранным языкам. Был разработан 31 новый сценарий, 9 из них созданы с использованием технологий искусственного интеллекта.

Проекты направлены на формирование передовой научно-образовательной инфраструктуры, способствующей достижению технологического лидерства России в сфере подготовки специалистов международного профиля. Интегрируя цифровые инструменты, включая VR, технологии распознавания речи и ИИ-ассистентов, университет модернизирует традиционные методики преподавания иностранных языков и создает масштабируемые цифровые решения.

ИИ-сценарии позволяют вести диалог с искусственным интеллектом без ограничений: варианты ответов отсутствуют, а реакция собеседника формируется в ответ на то, что сказал студент. Создаются условия для отработки спонтанной речи. Идет работа над созданием сценариев с русским и восточными языками.