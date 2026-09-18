Время работы 9 поликлиник Подмосковья продлят до полуночи 19 сентября
В субботу, 19 сентября, жители Московской области смогут пройти диспансеризацию в девяти поликлиниках с раннего утра до полуночи. Об организации обследований рассказали в Министерстве здравоохранения региона.
Медучреждения Воскресенска, Каширы, Можайска и других муниципалитетов увеличат время работы до 00:00. В подобной инициативе в прошлый раз приняли участие почти 1600 человек.
«Для нас важно, чтобы профилактические обследования были доступны каждому. Поэтому 19 сентября, в дополнение к акции в парках, мы организуем мероприятия в поликлиниках — часть учреждений будет работать с утра до полуночи. Это удобная возможность пройти базовое обследование и своевременно обнаружить возможные риски», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
В «Школах здоровья» пройдут открытые уроки о профилактике болезней, контроле показателей организма и правилах измерения давления. Для диагностики потребуется паспорт и полис ОМС. Перед сдачей анализов рекомендуется не есть минимум четыре часа.