Время работы 9 поликлиник Подмосковья продлят до полуночи 19 сентября

Фото: Новая поликлиника для детей и взрослых на 500 посещений в Ногинске Богородского округа / Медиасток.рф

В субботу, 19 сентября, жители Московской области смогут пройти диспансеризацию в девяти поликлиниках с раннего утра до полуночи. Об организации обследований рассказали в Министерстве здравоохранения региона.

Медучреждения Воскресенска, Каширы, Можайска и других муниципалитетов увеличат время работы до 00:00. В подобной инициативе в прошлый раз приняли участие почти 1600 человек.

«Для нас важно, чтобы профилактические обследования были доступны каждому. Поэтому 19 сентября, в дополнение к акции в парках, мы организуем мероприятия в поликлиниках — часть учреждений будет работать с утра до полуночи. Это удобная возможность пройти базовое обследование и своевременно обнаружить возможные риски», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.