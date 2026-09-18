Дворы в поселке Андреевка благоустроят в Солнечногорске в октябре

В населенном пункте продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий у домов № 1–5. Сейчас специалисты завершают демонтаж: уже убрали бортовые камни и старые пешеходные коммуникации.

Следующим этапом станет установка новых бортовых камней и подготовка оснований для пешеходных дорожек. Проект также предусматривает полное обновление внутридворовых проездов и парковочных зон, озеленение территории, высадку кустарников, установку новых урн и лавочек.

«Мы понимаем, что демонтажные работы создают неудобства, поэтому стараемся минимизировать дискомфорт: работы ведутся поэтапно, с сохранением альтернативных подходов к подъездам. Специалисты учреждения „Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск“ и подрядной организации на связи с жителями по срокам и ходу работ», — подчеркнул первый заместитель главы округа Виталий Тушинов.