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    Магазины Подмосковья перейдут на новый способ проверки маркировки с 1 октября

    Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

    С 1 октября участники оборота маркированной продукции начинают переходить на новый способ проверки кодов на кассах через систему «Честный знак». Прежний механизм онлайн-проверки будет поэтапно отключаться, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

    Для работы с маркированными товарами предпринимателям необходимо подключить технические средства получения информации о товаре. Нововведение не распространяется на лекарственные препараты медицинского применения.

    Новая технология обеспечивает защищенный обмен данными между кассовым оборудованием и системой маркировки. Ожидается, что ее использование позволит сократить число технических сбоев и повысить стабильность работы касс.

    Совместимые решения уже доступны для большинства распространенных моделей кассовой техники и программного обеспечения, в том числе продуктов на базе «1С».

    Подмосковным предпринимателям рекомендуют заранее проверить совместимость своего оборудования через специальный калькулятор на портале «Честный знак». Если кассу или программное обеспечение необходимо обновить, следует обратиться к поставщику.

    После этого потребуется зарегистрироваться в личном кабинете разработчика, установить программный модуль и проверить его работу как онлайн, так и без подключения к интернету.

    Заблаговременная настройка оборудования поможет избежать перебоев при обслуживании покупателей.

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