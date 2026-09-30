Замену покрытия футбольного поля на стадионе «Москвич» начали в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова 30 сентября сообщила о начале работ по замене покрытия футбольного поля на стадионе «Москвич». Поле востребовано у детских групп и любительских команд, здесь регулярно проходят тренировки, и прежнее покрытие уже износилось.

Глава города приняла решение заменить покрытие, чтобы жители могли заниматься в более комфортных условиях. Работы уже начались — специалисты демонтируют старое покрытие. Всего предстоит обновить более 7 тысяч квадратных метров поля.

В декабре 2025 года на поле подключили систему подогрева. Замена газонного покрытия станет следующим шагом в обновлении стадиона и позволит создать более качественные условия для тренировок и игр.

Завершить работы запланировано до 20 ноября. Стадион «Москвич» является одной из главных спортивных площадок Лобни. Здесь проходят матчи городских и областных турниров, тренируются детские и взрослые команды.