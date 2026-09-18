Губернатор Подмосковья Воробьев и посол КНР обсудили совместные инвестпроекты

Подмосковье заинтересовано в привлечении китайских партнеров к реализации совместных инвестпроектов и инициатив с использованием искусственного интеллекта. Сотрудничество в этих сферах губернатор Андрей Воробьев и посол КНР в России Чжан Ханьхуэй обсудили на рабочей встрече.

В рамках беседы стороны коснулись разных тем, среди которых совместные инвестиционные проекты, сотрудничество в сфере образования и развитие технологий искусственного интеллекта.

«Китайские компании приходят в наши индустриальные парки — это и автомобильная промышленность, и все, что связано с роботами, с глубокой технологичной переработкой. Мы и дальше будем приглашать, искать резидентов, хотим, чтобы вы знали, что наши парки открыты для инвесторов», — отметил Андрей Воробьев.

Посол КНР, в свою очередь, обратил внимание на динамичное развитие отношений двух стран.