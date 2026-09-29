Подмосковные рапиристки выиграли серебро на этапе Кубка мира в Турции
Представительницы Московской области завоевали серебряные медали в командном первенстве на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах среди юниорок до 21 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Соревнования прошли с 23 по 28 сентября в турецком Самсуне. В составе женской юниорской сборной России серебро завоевали София Дзобаева (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 3, Химки), Стефания Часовникова (Центр фехтования Ильгара Мамедова, УОР № 3, Химки) и Маргарита Дзобаева (Люберцы).
Вместе с подмосковными спортсменками в составе сборной России выступала Серафима Белоусова из Санкт-Петербурга. В финале российские рапиристки уступили команде США. Бронзовые медали завоевала сборная Китая.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из разных стран.