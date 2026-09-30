Операторы «Стань мамой в Подмосковье» приняли более 156 тысяч звонков с января

Жители Подмосковья могут получить консультацию по вопросам беременности и родов в колл-центре «Стань мамой в Подмосковье». С начала года специалисты приняли более 156 тысяч обращений, а за все время работы проекта с 2019 года — свыше 1,3 миллиона звонков. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Специалисты рассказывают о наблюдении во время беременности, помогают с выбором медицинской организации и подготовкой к родам, а также консультируют по другим вопросам, связанным с рождением ребенка.

Обратиться в колл-центр можно ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный, при этом за консультациями обращаются не только жители Подмосковья, но и других регионов.

Подробнее о системе родовспоможения Московской области можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье».

При рождении ребенка в регионе родители также могут выбрать между выплатой в размере 20 тысяч рублей и подарочным набором «Я родился в Подмосковье!». Мера доступна гражданам России, если ребенок родился в Московской области и был зарегистрирован в областном органе ЗАГС.