Учителя Подмосковья подали еще 2 тысячи заявок на выплату по аренде жилья

С начала года на региональный портал госуслуг поступило почти две тысячи заявлений от учителей на получение выплаты за аренду жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Оформить выплату можно через услугу «Выплаты педагогическим работникам по аренде жилья» в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму, приложить документы и указать банковские реквизиты. При оформлении также потребуется согласие супруга на обработку персональных данных.

Мера поддержки доступна предметникам, которые преподают наиболее востребованные дисциплины. Получить выплату также могут учителя начальных классов. При этом педагоги должны работать не менее чем на 1,5 ставки. Еще одним условием является отсутствие у педагога и его семьи жилья в собственности или по договору соцнайма.

Решение по заявлению поступит в личный кабинет на региональном портале в течение 10 рабочих дней.