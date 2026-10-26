Семейный фестиваль по обмену вещами провели в Мытищах

Найти что-то нужное и заодно освободить дом от лишних вещей смогли посетители свопа в одном из торговых центров Мытищ. На площадке фестиваля жители обменивались одеждой, детскими игрушками, книгами, спортивным инвентарем и комнатными растениями.

Перед обменом участники сдавали вещи и получали за них специальные фишки. Их можно было использовать для выбора предметов, принесенных другими посетителями. Организаторы подготовили мини-маркет, где каждый мог найти что-то для себя и передать ненужные вещи новым владельцам.

Для многих участников это стало возможностью освободить место дома и дать вещам вторую жизнь. Помимо обмена, для гостей подготовили развлекательную программу: можно было потанцевать и принять участие в розыгрыше. По словам организаторов, такие встречи помогают не только сокращать количество выбрасываемых вещей, но и поддерживать благотворительные инициативы.

Предметы, которые не найдут новых владельцев на площадке, планируют передать в детские дома и пенсионерам. Организаторы занимаются благотворительностью более пяти лет и оказывают помощь по разным направлениям. Сейчас они также работают над запуском фонда для поддержки ребенка, которому требуется операция.