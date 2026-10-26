360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Семейный фестиваль по обмену вещами провели в Мытищах

    Найти что-то нужное и заодно освободить дом от лишних вещей смогли посетители свопа в одном из торговых центров Мытищ. На площадке фестиваля жители обменивались одеждой, детскими игрушками, книгами, спортивным инвентарем и комнатными растениями.

    Перед обменом участники сдавали вещи и получали за них специальные фишки. Их можно было использовать для выбора предметов, принесенных другими посетителями. Организаторы подготовили мини-маркет, где каждый мог найти что-то для себя и передать ненужные вещи новым владельцам.

    Для многих участников это стало возможностью освободить место дома и дать вещам вторую жизнь. Помимо обмена, для гостей подготовили развлекательную программу: можно было потанцевать и принять участие в розыгрыше. По словам организаторов, такие встречи помогают не только сокращать количество выбрасываемых вещей, но и поддерживать благотворительные инициативы.

    Предметы, которые не найдут новых владельцев на площадке, планируют передать в детские дома и пенсионерам. Организаторы занимаются благотворительностью более пяти лет и оказывают помощь по разным направлениям. Сейчас они также работают над запуском фонда для поддержки ребенка, которому требуется операция.

    Читайте также

    Суд постановил уничтожить незаконно продававшийся алкоголь в поселке Сытьково

    Судебный участок 257 в Химках

    Подмосковные спасатели напомнили правила пожарной безопасности на дачах зимой

    В Подмосковье создали цифровой двойник системы теплоснабжения

    Подмосковные фехтовальщицы выиграли 3 медали «Золотой осени» в Казани

    Новые очистные сооружения в Обухове улучшат водоотведение для 12 тысяч жителей

    Воробьев поблагодарил жителей за сплоченность на фоне атак БПЛА в Подмосковье

    В лесах Подмосковья 25–27 октября ожидается высокая пожарная опасность

    В Подмосковье за девять месяцев выполнили более 20 тыс. кадастровых работ

    Самые распространенные мифы о диспансеризации развенчали в больнице в Мытищах

    Аварийные жилые дома снесли на Клубной улице в Жуковском

    Капремонт лицея имени Веры Волошиной начали в Наро-Фоминском округе

    День работников дорожного хозяйства отметили в Коломне