В Подмосковье за девять месяцев выполнили более 20 тыс. кадастровых работ

Специалисты БТИ Московской области за девять месяцев 2026 года выполнили 20 485 работ для жителей и организаций региона. Об этом сообщили в БТИ Московской области.

Самым востребованным направлением стали технические планы — их подготовили 7242. Такой документ обязателен для постановки здания на кадастровый учет и регистрации права собственности: без него нельзя прописаться в новом жилье, подключить газ по льготному тарифу, получить налоговый вычет или продать недвижимость.

Также кадастровые инженеры оформили 8016 технических паспортов с характеристиками дома или квартиры — от площадей комнат и высоты потолков до материала перекрытий и степени износа. Такие документы нужны при оформлении ипотеки, вступлении в наследство, получении разрешения на газификацию, в судебных спорах и при оценке ущерба.

Выполнили 4143 межевания для установления границ участков и 1084 проекта перепланировки. Межевание закрепляет границы в ЕГРН и защищает владельца от посягательств на его территорию, а официальный проект перепланировки избавляет от штрафов и предписаний вернуть квартиру в исходное состояние при продаже.

«Люди понимают, что любая юридическая операция с недвижимостью — будь то продажа, дарение или залог в банке — начинается с правильно оформленных документов. Жители региона не просто строят и покупают квадратные метры, но и планомерно приводят свою недвижимость в полное соответствие с законом, обеспечивая юридическую чистоту своих активов и бытовое удобство», — отметила генеральный директор БТИ Московской области Нелли Алексеева.