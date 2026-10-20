Аварийные жилые дома снесли на Клубной улице в Жуковском

В Жуковском завершили снос двух аварийных домов на улице Клубной, жильцов которых ранее расселили. Здания демонтировали, а образовавшийся строительный мусор вывезли и утилизировали. Как сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры, дальнейшее использование освободившейся территории определит городская администрация.

Кирпичные двухэтажные дома № 9, корпуса 1 и 3, возвели в 1954 году. Площадь первого составляла около 330 квадратных метров, второго — примерно 390. Из-за износа конструкций более чем на 77% оба здания признали непригодными для проживания.

Переселение жильцов 16 квартир провели в рамках муниципальной программы по расселению аварийного жилищного фонда. После этого дома включили в перечень объектов, подлежащих сносу.

В округе также продолжают работу с незавершенными строительными объектами. Всего выявили 33 таких объекта, из которых 26 уже снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства. Это 79% от общего количества. Работы в данном направлении будут продолжены.