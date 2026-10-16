Суд постановил уничтожить незаконно продававшийся алкоголь в поселке Сытьково

Арбитражный суд Подмосковья рассмотрел дело о продаже алкоголя без лицензии в магазине деревни Сытьково Рузского округа. У индивидуального предпринимателя изъяли продукцию, которую направят на уничтожение. В качестве наказания суд ограничился предупреждением, не назначая штраф.

Нарушение выявили в ходе контрольных мероприятий, проведенных по инициативе Рузской городской прокуратуры. Проверяющие зафиксировали продажу алкогольной продукции, на которую у предпринимателя не было разрешения. По итогам проверки оформили необходимые документы и возбудили дело об административном правонарушении.

Индивидуальные предприниматели могут продавать в розницу пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Для реализации других видов алкоголя требуется лицензия.

Суд изучил протоколы осмотра и изъятия, объяснения предпринимателя и другие материалы. Также была проверена законность действий контролирующего органа, правильность оформления документов и соблюдение процессуальных сроков. Оснований для прекращения дела или освобождения предпринимателя от ответственности не обнаружили.

При выборе наказания суд учел характер нарушения, имущественное положение предпринимателя и отсутствие сведений о прежних взысканиях за аналогичные проступки. В результате ему вынесли предупреждение.

Изъятый алкоголь признали находящимся в незаконном обороте. Возвращать продукцию предпринимателю не будут: после вступления решения в законную силу ее уничтожат.