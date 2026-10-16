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    Подмосковные спасатели напомнили правила пожарной безопасности на дачах зимой

    Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

    Жителям Подмосковья напомнили о необходимости подготовить загородные дома к зиме, чтобы избежать пожаров. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако.

    По его словам, с наступлением холодов риск бытовых пожаров растет: пустующие строения остаются без присмотра, а сухая растительность легко вспыхивает от малейшей искры.

    «С наступлением холодов каждому владельцу загородного дома необходимо уделять пристальное внимание пожарной безопасности. Начинать следует с наведения порядка: освободите землю от сухой травы, опавших листьев, веток и прочего мусора», — сказал Плевако.

    Он добавил, что органику лучше отправлять в компостную яму, остальные отходы вывозить на официальный полигон. Сжигать мусор прямо на участке категорически запрещается: порывы ветра способны мгновенно разнести искры на постройки.

    Детям нужно строго запретить играть с огнем, поджигать листву или прошлогоднюю траву. Территорию, граничащую с лесопарковой зоной, следует очистить от сухой травы и бытового мусора, скосив полосу травы шириной не менее трех метров.

    Также необходимо слить топливо из садовых агрегатов, плотно закрыть емкости с горючими веществами, осушить уличные трубы, шланги и бочки. Подъездные пути к участку стоит проверить заранее, чтобы спецтехника могла вовремя приехать на помощь.

    В чрезвычайных ситуациях Плевако призвал незамедлительно звонить по номеру 112.

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