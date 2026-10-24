Капремонт лицея имени Веры Волошиной начали в Наро-Фоминском округе

В лицее имени Героя России Веры Волошиной в поселке Головково Наро-Фоминского округа начался капитальный ремонт. Сейчас в здании идет демонтаж.

Лицей построили в 1982 году, с тех пор он пережил несколько косметических ремонтов. После капремонта школа станет красивой снаружи и комфортной внутри.

«Мы являемся сейчас агропромышленной школой РАН и держим эту планку, обязаны держать. Начиная с детского сада, с ясельной группы мы этим занимаемся. И родители вовлечены, и все дети вовлечены — никто не против, все только рады. Я думаю, что мы будем поддерживать АПК Московской области выпускниками нашей школы», — рассказала директор лицея Татьяна Хударова.

С первых дней ремонта к лицею повышенное внимание со стороны депутатов и администрации.

«Хотелось бы отметить, что архитектурные решения согласованы с руководством школы, непосредственно с директором. Хотим выразить слова благодарности губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, кто поддерживает наши программы, благодаря этому мы реконструируем наши образовательные учреждения. Для нас это очень важно — чтобы наши дети учились в современных комфортных условиях», — отметил временно исполняющий полномочия главы Наро-Фоминского округа Андрей Ковалько.

Реконструкция стала возможна благодаря госпрограмме «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». Все работы ведутся за счет бюджета Московской области. Вновь зазвучат детские голоса в лицее в сентябре следующего года.