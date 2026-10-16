В Подмосковье создали цифровой двойник системы теплоснабжения

В Московской области создали Государственную информационную систему «Инженерные сети» — цифровой двойник системы теплоснабжения. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Крашенинников в рамках Российской энергетической недели — 2026.

По его словам, система позволяет комплексно отслеживать состояние объектов, предотвращать инциденты и аварии, а также минимизировать технологические ограничения. Подход к разработке модели в регионе назвали человекоцентричным: в первую очередь он направлен на повышение надежности теплоснабжения, во вторую — на контроль качества услуг предприятий.

«Особое внимание в регионе уделяется теплоэнергетике — одной из крупнейших систем в Российской Федерации. Перед нами стоит задача создать цифровой двойник системы теплоснабжения. Подход к разработке цифровой модели мы делаем человекоцентричным: для этого в первую очередь повысить надежность теплоснабжения, а во вторую — обеспечить контроль качества услуг, которые оказывают предприятия», — рассказал Крашенинников.

В регионе действуют свыше 300 предприятий в сфере теплоснабжения в 56 округах. Существующая разрозненность и «лоскутная» цифровизация — один из главных вызовов, с которыми сталкивается область. Наличие таких структур, как «Мособлэнерго» и «Мособлгаз», позволяет выстраивать бесшовные процессы и использовать уже отлаженные механизмы взаимодействия.

Крашенинников отметил, что регион видит свою роль в создании условий для цифровизации на уровне предприятий: обеспечении методологической поддержки, формировании единых стандартов обмена данными и содействии интеграции локальных решений в общую цифровую среду.

Крупные компании, такие как Т-Плюс, подчеркнули, что их процессы на уровне верхнеуровневого управления во многом идентичны тем, которые осуществляет Минэнерго региона с помощью цифрового двойника. Все спикеры отметили важность внедрения подобных цифровых инструментов и бесшовного обмена данными между ними в сфере энергетики.