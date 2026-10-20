День работников дорожного хозяйства отметили в Коломне
В третье воскресенье октября в России отмечается День работника дорожного хозяйства. Торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику, прошло в производственном комплексе «Коломенский» «Мосавтодора».
Специалистов, которые строят автомагистрали, а также обеспечивают эксплуатацию и безопасность дорожной сети, поздравил временно исполняющий полномочия главы Коломны Виктор Верещагин.
«Ваша работа требует терпения, точного расчета и настоящей выдержки. В любую погоду вы выходите на дороги нашего городского округа: в снег, в жару обслуживаете их. Вам спасибо за это. Хочу поблагодарить за это каждого из вас, потому что ваша работа действительно ответственная, и вы делаете все, чтобы нашим жителям было комфортно», — обратился к собравшимся руководитель муниципалитета.
На торжественном собрании дорожникам вручили заслуженные награды — благодарности главы округа и почетные грамоты от «Мосавтодора».
Производственный комплекс «Коломенский» обслуживает 365 километров дорог на территории городского округа. Улица Октябрьской Революции, проспект Кирова, Коломенская, Весенняя, Девичье Поле — одни из центральных дорожных артерий города, где за чистотой и порядком следят работники предприятия. Плюс к этому — часть сельских населенных пунктов. Работы хватает в любой сезон. Но впереди, пожалуй, самый сложный — зима. В производственном комплексе технику уже подготовили — хоть сейчас можно выходить на маршрут.
В штате предприятия трудится 110 человек. Людские ресурсы берегут, тем более что сегодня на помощь в этом деле приходят технологии. Специалисты внедряют в свою работу программу «Сити Софт» — это своего рода искусственный интеллект в городском благоустройстве. Оборудование устанавливают на лобовое стекло автомобиля, и оно в автоматическом режиме фиксирует все недочеты дорожного полотна. Помимо ям и трещин, программа отмечает скопившийся вдоль дороги мусор или испорченные остановочные павильоны. С поступившей информацией начинают работать уже через сутки — эта система позволяет экономить время и человеческий ресурс. И такое новшество стало хорошим подарком к профессиональному празднику.