День работников дорожного хозяйства отметили в Коломне

В третье воскресенье октября в России отмечается День работника дорожного хозяйства. Торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику, прошло в производственном комплексе «Коломенский» «Мосавтодора».

Специалистов, которые строят автомагистрали, а также обеспечивают эксплуатацию и безопасность дорожной сети, поздравил временно исполняющий полномочия главы Коломны Виктор Верещагин.

«Ваша работа требует терпения, точного расчета и настоящей выдержки. В любую погоду вы выходите на дороги нашего городского округа: в снег, в жару обслуживаете их. Вам спасибо за это. Хочу поблагодарить за это каждого из вас, потому что ваша работа действительно ответственная, и вы делаете все, чтобы нашим жителям было комфортно», — обратился к собравшимся руководитель муниципалитета.

На торжественном собрании дорожникам вручили заслуженные награды — благодарности главы округа и почетные грамоты от «Мосавтодора».