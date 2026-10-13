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    Подмосковные фехтовальщицы завоевали три медали «Золотой осени» в Казани

    Фото: Федерация фехтования России

    Представительницы Московской области завоевали две золотые и одну серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по фехтованию «Золотая осень» среди спортсменов до 15 лет в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Золото в личном первенстве среди шпажисток завоевала Мария Приголовкина из училища олимпийского резерва №4 в Чехове. В финале она победила Викторию Уколову из Республики Татарстан со счетом 12:10. Для подмосковной спортсменки этот турнир стал уже третьим за 17 дней, где она поднялась на высшую ступень пьедестала.

    В командном первенстве среди шпажисток сборная Московской области также завоевала золото в составе Марии Приголовкиной, Алисы Шаман и Пелагеи Щербаковой (все — УОР №4, Чехов).

    Максим Арбиев из центра фехтования Ильгара Мамедова в Химках стал серебряным призером в личном зачете среди шпажистов.

    Всероссийские соревнования «Золотая осень» среди спортсменов до 15 лет прошли в Казани в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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