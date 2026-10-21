Проверку в институте культуры завершили в Химках

Пресс-служба администрации г .о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г .о. Химки

Сотрудники правоохранительных органов завершили проверку здания Московского государственного института культуры, куда они выехали после сообщения об угрозе безопасности. По результатам обследования сведения об угрозе не подтвердились.

Как только информация поступила, на место оперативно направились соответствующие службы. Специалисты провели все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и проверить безопасность помещений. Опасных предметов обнаружено не было.

В проверке также участвовали представители территориального отдела микрорайона Левобережный.

По итогам проведенной работы угроз безопасности не выявлено. Ситуация не скажется на дальнейшем учебном процессе в институте.

В Московском государственном институте культуры сообщили, что 22 октября образовательная организация возобновит работу в обычном режиме. Занятия пройдут в соответствии с утвержденным расписанием.

Таким образом, после завершения всех проверок институт возвращается к привычному графику. Студенты смогут продолжить обучение, а преподаватели — проводить занятия согласно расписанию.