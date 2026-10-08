Около 9 тысяч взрослых привились от гриппа в Солнечногорске

В округе продолжается ежегодная вакцинация против гриппа. Особое внимание врачи уделяют защите беременных женщин: в Солнечногорской больнице и ее подразделениях прививки получили восемь будущих мам и 6300 детей.

Заведующая женской консультацией Солнечногорской больницы Ирина Нестеровская рассказала, что во время беременности вероятность заражения и тяжелого течения гриппа повышается из-за ослабления иммунной защиты. По ее словам, прививка помогает защитить женщину и передать защиту малышу.

«Вакцинация защищает маму и ребенка: антитела проникают через плаценту, обеспечивая пассивный иммунитет новорожденному на первые шесть месяцев жизни. Оптимальные сроки вакцинации — второй и третий триместры, иммунитет формируется за 2–4 недели», — пояснила Ирина Нестеровская.

Она также назвала последствия, которыми грипп может обернуться для будущих мам. В их числе — воспаление легких, ухудшение течения хронических болезней, потеря беременности, роды раньше срока и нарушения развития плода.

«Врачи однозначно подтверждают: риски от инфекции значительно выше возможных реакций на вакцину. Она не вызывает отклонений в развитии малыша, в отличие от вируса. Для женщин с хроническими состояниями защита особенно важна», — прокомментировала заместитель главы округа Ирина Тишина.

До вакцинации пациентку осматривает врач, чтобы проверить наличие противопоказаний. К ним относятся аллергия на куриный белок, заболевания в острой стадии, тяжелая аллергическая реакция после предыдущей прививки против гриппа, а также первый триместр беременности.