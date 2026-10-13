Губернатор Воробьев на выставке в Китае рассказал о своем опыте работы на станке

В Шанхае проходит Китайская международная промышленная выставка CIIF. Делегация Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым осмотрела экспозицию.

Глава Подмосковья во время визита на площадку остановился возле стенда китайской компании.

Ее представитель рассказал, что направляющие востребованы как в станкостроении, так и на автоматизированных производствах, а также признался, что восхищается советскими станками.

Андрей Воробьев с улыбкой отметил, что и сам когда-то работал на подобном оборудовании.

Ранее губернатор отметил, что Московская область намерена найти на выставке партнеров для дальнейшего развития роботизации в регионе.