Губернатор Воробьев на выставке в Китае рассказал о своем опыте работы на станке
В Шанхае проходит Китайская международная промышленная выставка CIIF. Делегация Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым осмотрела экспозицию.
Глава Подмосковья во время визита на площадку остановился возле стенда китайской компании.
Ее представитель рассказал, что направляющие востребованы как в станкостроении, так и на автоматизированных производствах, а также признался, что восхищается советскими станками.
Андрей Воробьев с улыбкой отметил, что и сам когда-то работал на подобном оборудовании.
Ранее губернатор отметил, что Московская область намерена найти на выставке партнеров для дальнейшего развития роботизации в регионе.
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