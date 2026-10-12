Заседание отделения партии «Единая Россия» прошло в Одинцове

Участие в заседании приняли депутат Московской областной думы Михаил Терентьев и руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

Андрей Иванов сообщил, что в преддверии сентябрьских выборов была проделана работа по сбору предложений. Жители Одинцовского округа обозначили 53 252 наказа — это самый большой показатель в Московской области. Контроль за их исполнением уже взял на себя окружной совет депутатов.

«Серьезная задача стоит перед рабочей группой. Необходимо тщательно проанализировать структуру наказов, концентрацию обращений по территориям и выделить самые острые проблемы. Кроме того, важно определить приоритеты: какие вопросы мы можем решить, например, за месяц, какие — за полгода, год, три или пять лет. Заседание проходило в расширенном составе, с участием моих профильных заместителей, начальников управлений и комитетов. Представители администрации включены в эту работу в качестве экспертов по своим направлениям», — подчеркнул глава Одинцовского округа.