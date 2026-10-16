Форум по ЖКХ прошел в Ленинском округе

15 октября в центральной библиотеке Ленинского городского округа состоялся третий и заключительный форум «Управдом». На вопросы жителей отвечали представители администрации, ресурсоснабжающих организаций и профильных ведомств.

В форуме участвовали представители администрации муниципалитета, Каширского регионального оператора, ООО «МосОблЕИРЦ», Государственной жилищной инспекции Московской области, депутаты Совета депутатов, руководители управляющих и ресурсоснабжающих компаний, а также председатели советов домов.

«С 2026 года министерство приняло решение, что трех форумов в год достаточно — эту функцию во многом берет на себя выездная администрация, которая проходит несколько раз в месяц. В числе ключевых тем — старт отопительного сезона. Отдельно обсудим вывоз мусора. Также один из членов нашей ассоциации поделится опытом, как в его дом пыталась зайти недобросовестная управляющая компания и как удалось решить ситуацию законным путем. Это важно, потому что подобные случаи встречаются не только в нашем округе, но и по всей стране», — отметила руководитель Ассоциации председателей МКД Московской области в Ленинском округе Людмила Лернер.

На форуме обсуждались итоги подготовки к осенне-зимнему периоду и пуск отопления, капитальный ремонт, проблемы сбора и вывоза коммунальных отходов и другие вопросы. Представитель ООО «МосОблЕИРЦ» выступил с докладом о порядке оплаты электроэнергии и последствиях несвоевременных платежей. Жителям напомнили о важности регулярных расчетов и объяснили, какие меры могут быть применены к должникам.

Отопительный сезон в Ленинском округе стартовал в полном объеме. Все 47 котельных муниципалитета выведены на рабочий режим. Тепло подано в 152 социальных учреждения — школы, детские сады, объекты культуры и спорта, медицинские организации, а также в 1214 многоквартирных домов. В период с 1 по 10 октября специалисты провели пусконаладочные работы.