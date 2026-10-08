Две новые котельные построили для детского санатория «Озерский» в Коломне

Для детского бронхолегочного санатория «Озерский» завершается строительство двух новых источников теплоснабжения. Объекты готовы на 99%, сейчас на них проводят пусконаладочные мероприятия, после чего котельные смогут обеспечивать здания учреждения отоплением и горячей водой. Об этом сообщили в региональном стройнадзоре.

Работы выполняются в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Строительство началось в июне 2025 года, завершить его планируют до конца октября.

Площадь первой котельной составляет 50 квадратных метров, второй — 53 квадратных метра. Оба здания одноэтажные и состоят из двух блок-модулей, внутри которых размещено оборудование для производства тепловой энергии.

Кроме основных помещений, в зданиях предусмотрены места для установки дизельных генераторов.

Застройщиком выступает областная специализированная аварийно-восстановительная служба. Ход строительства контролирует Главгосстройнадзор.