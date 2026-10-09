Дореволюционные чугунные фонари обнаружили в музее «Горки Ленинские»

В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» обнаружили шесть чугунных фонарей со светильниками для лампы накаливания, произведенных до революции Екатерининским заводом в Сосновице. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Клейма завода на колоннах фонарей долгое время были скрыты под несколькими слоями краски, после снятия которых надписи стали хорошо видны. По данным музея, электрические фонари появились в имении Горки не позднее 1911 года — раньше, чем в Москве. В тот период в Горках при новой хозяйке З. Г. Морозовой-Рейнбот проводилась масштабная реконструкция.

Для электрификации имения закупили два однотипных стационарных нефтяных двигателя: английской фирмы Richard Hornsby & Sons и немецкой Otto-Deutz (Отто Дейц). Мотор Отто Дейц — единственный сохранившийся в России нефтяной двигатель 1910-х годов, он является памятником науки и техники России. Именно от него зажглась «лампочка Ильича».

«Передовые технологические решения, внедренные при реконструкции усадьбы в 1910-х гг., сделали усадьбу инженерным чудом своего времени. Тогда имение Горки стало самым современным для своего времени. „Умный дом“ начала XX века содержал электростанцию, телефонную станцию, водонапорную башню, стартовые механизмы водопровода, гаражи и механические мастерские. Параллельно был разработан план благоустройства парковой территории. Вместе с тысячами растений, множеством садовых ваз были приобретены также и фонари, которые мы можем видеть на фотографиях 1910-20-х гг.», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Промышленное предприятие в Сосновицах основали в 1881 году, но разрушили в ходе боев Первой мировой войны в 1914 году, поскольку город находился на границе России, Австро-Венгрии и Германии. С 1912 года, когда первые электрические фонари появились в Москве, и до середины прошлого века они украшали городские бульвары. Сейчас в столице сохранилось не более десятка подобных фонарей.

В дальнейшем планируется расчистить надписи на находках, чтобы посетители музея-заповедника «Горки Ленинские» могли самостоятельно найти редкие экспонаты.