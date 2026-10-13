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    Институт фундаментальных проблем биологии РАН отметил 60-летие в Пущине

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

    В коллективе образовательного учреждения — 180 сотрудников, более половины из них — научные работники. Здесь действуют девять лабораторий.

    В институте работает один член-корреспондент Российской академии наук, 15 докторов и 47 кандидатов наук. В лабораториях под руководством Анатолия Цыганкова студенты изучают фотосинтез, фотобиотехнологии и адаптацию экосистем, а также готовят специалистов.

    Основная тема исследований — фотосинтез, обеспечивающий кислород, энергию, продовольственную безопасность и устойчивое развитие. За свои работы сотрудники получили государственные и международные награды.

    К юбилею в Пущине открыли международную конференцию «Свет для жизни — фотосинтез: от эволюции к инженерии».

    Глава муниципалитета Алексей Шимко отметил сотрудников наградами за многолетний труд и верность науке. Он пожелал институту и коллективу дальнейшего развития, научных успехов, новых грантов и проектов.