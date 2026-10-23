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    Профилактическая акция «Сними наушники» прошла в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    Организовали акцию студенты Чеховского техникума при участии инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОМВД России «Чеховский», капитана полиции Екатерины Гречихиной. Главная задача мероприятия — снизить риск риск для пешеходов и сформировать культуру безопасного поведения на дорогах.

    Так, вблизи пешеходных переходов разместили наглядные предупреждения с призывом «Снимите наушники» и «Возьмите ребенка за руку». Эти надписи будут напоминать жителям и гостям округа о необходимости сохранять концентрацию при переходе проезжей части. Также студенты раздавали прохожим информационные памятки и в формате коротких бесед разъясняли, почему использование наушников на дороге создает угрозу безопасности.

    Отдельное внимание уделили разбору факторов риска, поскольку ограниченная слышимость из‑за наушников мешает вовремя заметить приближающийся транспорт и распознать звуковые сигналы.

    Как отметили в Чеховском техникуме, регулярная профилактическая работа способствует не только повышению осведомленности пешеходов, но и системной профилактике дорожно‑транспортных происшествий.

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